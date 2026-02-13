Êta Mundo Melhor: Dita vai presa e Lourival coloca outra em seu lugar

Empresário usa estratégia para cumprir com a turnê de Doris River e salvar a carreira da cantora

Na Telinha - 13 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Dita (Jeniffer Nascimento) vai presa, acusada de desobstrução de menor envolvendo Samir (Davi Malizia).

Lourival (Sergio Malheiros), então, coloca Francine (Luciana Fernandes) para cantar no lugar da diva como Doris River.

Candinho (Sergio Guizé) resgata o filho do orfanato e foge com a família para o Rio de Janeiro.

Zulma (Heloísa Périssé) denuncia o caipira à polícia, e o delegado emite um pedido de busca e apreensão.

