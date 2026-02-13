Êta Mundo Melhor: João Camargo fala da troca com Heloísa Périssé em cena: "Gostoso"
Intérprete do padre Lucas explica o sucesso da novela e elogia o texto do Walcyr Carrasco
Em Êta Mundo Melhor, Zulma (Heloísa Périssé) vive sondando o padre Lucas atrás de informações sobre a morte de fiéis só para enganar suas famílias e vender os livros confeccionados pelos órfãos da Casa dos Anjos.
Cúmplice involuntário da vilã, o religioso não faz ideia de que está sendo usado pela golpista.
Para João Camargo, seu personagem acredita quando ela diz que quer rezar pelas almas que se foram.