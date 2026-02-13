Mulher ataca idosa com machado na saída de igreja em Anápolis
Em vídeo, a vítima conta que a agressão foi repentina, causada pela suspeita que parecia estar sob efeito de drogas
Uma idosa de 65 anos foi violentamente atacada com um golpe de machado enquanto saia de uma igreja no Bairro de Lourdes, em Anápolis. O caso ocorreu na manhã dessa sexta-feira (13) e causou pânico em outros fiéis presentes no momento.
Em vídeo, divulgado em primeira mão pelo portal Repórter Anápolis, a idosa conta que a agressão foi repentina, causada por uma mulher que parecia estar sob efeito de drogas e que circulava pelo local.
“Eu estava andando quando senti a pancada [nas costas]. Quando olhei pra trás, era a mulher com um machado na mão, e ela ia atacar de novo. Foi quando gritei e fui pra cima dela pra segurar o machado. Aí veio dois homens pra cima dela e conseguiram segurá-la”, contou.
Após agredir a idosa, a mulher agressora fugiu do local entrando em um ônibus do transporte público. A Polícia Militar de Goiás (PM) foi acionada, e segue na busca pela criminosa.
Identificada como Iva Gonçalves da Rocha, a senhora foi encaminhada para uma unidade de saúde. Fotografias mostram a lesão sofrida na região da escápula esquerda.
Apesar do susto, Iva não teve grandes complicações e foi liberada logo após receber curativos.
Nas redes sociais, moradores da região do Bairro de Lourdes afirmam que a criminosa circula há tempos pelo local, sempre causando medo nos moradores.
“Essa mulher está aqui faz dias. Foi presa e soltaram ela. Está andando aqui no Bairro de Lourdes com uma faca também”, disse uma mulher nos comentários do vídeo.
“Não é possível que já soltaram ela de novo, até fazer algo pior com alguém”, disse outra, indicando a recorrência dos casos de violência.
QUE HORROR 😱 Mulher ataca idosa com machado na saída de igreja em Anápolis
Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/xjvY2vP5GK
— Portal 6 (@portal6noticias) February 13, 2026
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!