Mulher ataca idosa com machado na saída de igreja em Anápolis

Em vídeo, a vítima conta que a agressão foi repentina, causada pela suspeita que parecia estar sob efeito de drogas

Ícaro Gonçalves - 13 de fevereiro de 2026

Fotos mostram lesão causada pelo golpe de machado. Suspeito fugiu do local (Imagens: Reprodução/Repórter Anapolis)

Uma idosa de 65 anos foi violentamente atacada com um golpe de machado enquanto saia de uma igreja no Bairro de Lourdes, em Anápolis. O caso ocorreu na manhã dessa sexta-feira (13) e causou pânico em outros fiéis presentes no momento.

Em vídeo, divulgado em primeira mão pelo portal Repórter Anápolis, a idosa conta que a agressão foi repentina, causada por uma mulher que parecia estar sob efeito de drogas e que circulava pelo local.

“Eu estava andando quando senti a pancada [nas costas]. Quando olhei pra trás, era a mulher com um machado na mão, e ela ia atacar de novo. Foi quando gritei e fui pra cima dela pra segurar o machado. Aí veio dois homens pra cima dela e conseguiram segurá-la”, contou.

Após agredir a idosa, a mulher agressora fugiu do local entrando em um ônibus do transporte público. A Polícia Militar de Goiás (PM) foi acionada, e segue na busca pela criminosa.

Identificada como Iva Gonçalves da Rocha, a senhora foi encaminhada para uma unidade de saúde. Fotografias mostram a lesão sofrida na região da escápula esquerda.

Apesar do susto, Iva não teve grandes complicações e foi liberada logo após receber curativos.

Nas redes sociais, moradores da região do Bairro de Lourdes afirmam que a criminosa circula há tempos pelo local, sempre causando medo nos moradores.

“Essa mulher está aqui faz dias. Foi presa e soltaram ela. Está andando aqui no Bairro de Lourdes com uma faca também”, disse uma mulher nos comentários do vídeo.

“Não é possível que já soltaram ela de novo, até fazer algo pior com alguém”, disse outra, indicando a recorrência dos casos de violência.

