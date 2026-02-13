Repórter do SBT ganha beijo de foliã durante cobertura do Carnaval; vídeo
Rodrigo de Luna foi pego de surpresa ao vivo
Durante a cobertura de pré-Carnaval do Galo da Madrugada, um dos blocos mais tradicionais de Pernambuco, o repórter Rodrigo de Luna, da TV Jornal, afiliada do SBT no estado, foi pego de surpresa ao ganhar um beijo de uma foliã.
O tom da matéria começou a mudar quando o jornalista foi abordado por uma jovem.
“Eu posso dar um beijo em você?”, perguntou ela.
“Pode, mas um selinho.
Um selinho só, de leve”, pediu o rapaz, que recebeu um beijão e ainda foi girado no colo pela “crush”.