Repórter do SBT ganha beijo de foliã durante cobertura do Carnaval; vídeo

Rodrigo de Luna foi pego de surpresa ao vivo

Na Telinha - 13 de fevereiro de 2026

Durante a cobertura de pré-Carnaval do Galo da Madrugada, um dos blocos mais tradicionais de Pernambuco, o repórter Rodrigo de Luna, da TV Jornal, afiliada do SBT no estado, foi pego de surpresa ao ganhar um beijo de uma foliã.

O tom da matéria começou a mudar quando o jornalista foi abordado por uma jovem.

“Eu posso dar um beijo em você?”, perguntou ela.

“Pode, mas um selinho.

Um selinho só, de leve”, pediu o rapaz, que recebeu um beijão e ainda foi girado no colo pela “crush”.

