Supermercado anuncia encerramento das atividades e se despede dos clientes

Rede de conveniência anunciou fechamento total no país e encerra operação após reestruturação do grupo e pressão do mercado competitivo

Layne Brito - 13 de fevereiro de 2026

(Foto: Freepik)

Para muitos consumidores, supermercado não é só um lugar de compras. É parte da rotina, do bairro e até da memória afetiva. Tem gente que escolhe o mercado pela padaria, pela praticidade do “passa rapidinho”, pelo atendente que já conhece o cliente ou pelo aplicativo que promete entrega em minutos.

Quando uma rede anuncia que vai fechar as portas de vez, a notícia não mexe apenas com prateleiras e caixas, mexe com hábitos, empregos e com a dinâmica de uma cidade inteira.

Foi esse o cenário após o anúncio de que o Spid, rede de supermercados ligada ao grupo chileno Cencosud, vai encerrar totalmente suas atividades na Colômbia.

A empresa comunicou a despedida dos consumidores e confirmou que deixará de operar no país, encerrando um ciclo que vinha sendo pressionado pela concorrência crescente e por mudanças no comportamento de compra.

O fechamento não foi apresentado como um movimento isolado, mas como parte de uma reestruturação.

A Cencosud decidiu concentrar esforços em bandeiras consideradas mais fortes e com maior capacidade de disputa no mercado, deixando para trás um formato que, na avaliação do grupo, não atingiu o tamanho necessário para se manter competitivo.

O modelo de conveniência e compras rápidas exige custo alto de operação, logística eficiente e volume constante de pedidos.

Sem escala, a conta pesa: aluguel em áreas urbanas, equipes, reposição ágil e estrutura para atender entrega e loja ao mesmo tempo.

O varejo alimentar colombiano vive um cenário de competição intensa. Redes tradicionais disputam espaço com atacarejos, lojas de desconto e serviços de entrega rápida.

O consumidor, por sua vez, mudou o jeito de comprar: compara preços com facilidade, busca promoções agressivas e alterna canais, indo da loja física ao app em poucos cliques.

Nesse contexto, sobreviver exige mais do que presença. Exige preço competitivo, eficiência logística, experiência de compra e estratégia clara para não perder relevância.

Uma das principais preocupações quando há encerramento de operações é o impacto sobre funcionários. No caso do Spid, a empresa indicou que parte dos trabalhadores deve ser realocada internamente, reduzindo o efeito imediato da decisão.

Ainda assim, fechamentos em massa costumam gerar incerteza para equipes, terceirizados e fornecedores que dependiam da rede.

Para o público, o encerramento significa mudança de rotina. Quem utilizava o mercado pela proximidade, pela conveniência ou pelas entregas precisará migrar para concorrentes.

Também surgem dúvidas comuns em situações assim, como prazos de promoções finais, atendimento ao consumidor e condições de serviços durante a fase de transição.

O episódio reforça uma realidade do varejo atual: redes que não conseguem se adaptar rapidamente, ganhar escala e manter competitividade acabam sendo forçadas a recuar, mesmo em mercados onde já tinham espaço e reconhecimento.

