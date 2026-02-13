Surra, desprazer e mais: 6 vezes em que Ana Maria Braga detonou participantes do BBB 26
Ana Paula, Sarah e outros já foram alvo da apresentadora no Mais Você
Ana Maria Braga tem dado invertidas e detonado alguns participantes do BBB 26.
Além dos eliminados que, no dia seguinte à saída do reality show da Globo, vão ao Mais Você dar entrevistas, a apresentadora também tem soltado o verbo contra quem segue na competição.
Confira, a seguir, seis vezes em que participantes do BBB 26 foram alvo de Ana Maria Braga: