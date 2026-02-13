Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira pede à Globo para jogar mais cedo
Português reclamou dos horários tardios das partidas no Brasil
Abel Ferreira está há mais de cinco anos no país e constantemente critica o calendário do futebol.
Depois da vitória do Palmeiras por 3 a 1 contra o Internacional pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, ele reclamou do horário dos jogos e pediu providências para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e o Grupo Globo.
“Gostaria de pedir à CBF e à Globo para jogar mais cedo.
Não há como recuperar os jogadores para atuar três dias depois.
Não dá para chegar em cada às 4 horas da manhã”, começou o português.