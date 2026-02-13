Três Graças: Arminda é desmascarada e plano termina com morte chocante
Descoberta sobre parentesco altera relações e leva a desfecho trágico
Arminda (Grazi Massafera) cometerá um assassinato nos próximos capítulos de Três Graças ao tentar executar Samira (Fernanda Vasconcellos) e atingir Edilberto (Julio Rocha) por engano.
A sequência ocorre após Samira chantagear Arminda em meio à revelação de segredos envolvendo Raul (Paulo Mendes).
A chef de cozinha contou ao jovem que é sua mãe biológica e que o vendeu ainda recém-nascido.
Também confirmou a Ferette (Murilo Benício) que ele é o pai biológico de Raul e admitiu ter vendido a própria neta, filha de Joélly (Alana Cabral).