Confissão expõe origem de herdeiro e amplia conflito entre personagens

Três Graças: Ferette descobre paternidade oculta e vê passado vir à tona

Ferette (Murilo Benício) descobrirá que é pai biológico de Raul (Paulo Mendes) nos próximos capítulos de Três Graças.

A revelação ocorre após Samira (Fernanda Vasconcellos) contar ao jovem que é sua mãe e que o vendeu ainda recém-nascido para Arminda (Grazi Massafera).

Raul, que cresceu acreditando ser filho de Rogério (Eduardo Moscovis) com Arminda, descobre que foi entregue à empresária após uma transação realizada no passado.

A revelação acontece depois que ele exige que Samira devolva sua filha.

