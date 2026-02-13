Três Graças: Josefa presencia expulsão de Arminda e celebra com abraço em Rogério
O empresário retoma a mansão, escorraça a vilã e convoca Raul para morar com ele
Josefa (Arlete Salles) presencia a expulsão da filha Arminda (Grazi Massafera) da mansão e, após a saída dela, abraça Rogério (Eduardo Moscovis) nos próximos capítulos de Três Graças.
Dado como morto por cinco anos, Rogério retorna à residência e sofre um novo atentado articulado por Ferette (Murilo Benício), seu ex-sócio.
Ele consegue sair ileso e foge.
Em seguida, permanece desaparecido por alguns dias enquanto planeja uma forma de enfrentar os vilões.