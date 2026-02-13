Três Graças: Rogério faz convite para Raul em reviravolta chocante

Empresário retoma mansão após período desaparecido e reorganiza núcleo familiar

Na Telinha -
Três Graças: Rogério faz convite para Raul em reviravolta chocante

Rogério (Eduardo Moscovis) convidará Raul (Paulo Mendes) a voltar a morar na mansão nos próximos capítulos de Três Graças, após expulsar Arminda (Grazi Massafera) da residência.

Dado como morto por cinco anos, o empresário retorna para casa e sofre um novo atentado articulado por Ferette (Murilo Benício), seu ex-sócio.

Ele consegue sair ileso e foge, frustrando a tentativa.

Leia também

Em seguida, permanece desaparecido por alguns dias enquanto planeja uma forma de enfrentar o empresário e Arminda.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.