Três Graças: Rogério faz convite para Raul em reviravolta chocante
Empresário retoma mansão após período desaparecido e reorganiza núcleo familiar
Rogério (Eduardo Moscovis) convidará Raul (Paulo Mendes) a voltar a morar na mansão nos próximos capítulos de Três Graças, após expulsar Arminda (Grazi Massafera) da residência.
Dado como morto por cinco anos, o empresário retorna para casa e sofre um novo atentado articulado por Ferette (Murilo Benício), seu ex-sócio.
Ele consegue sair ileso e foge, frustrando a tentativa.
Em seguida, permanece desaparecido por alguns dias enquanto planeja uma forma de enfrentar o empresário e Arminda.