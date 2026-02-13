Três Graças: Samira debocha da fé de Jorginho antes de matá-lo: "Não buscou tanto a Deus?"

Vilã chega por trás de Jorginho e injeta veneno em sua jugular

Na Telinha - 13 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Samira (Fernanda Vasconcellos) mata Jorginho (Juliano Cazarré) com requinte de crueldade, enquanto o ex-presidiário tentava salvar Joélly (Alana Cabral) e a neta prestes a nascer.

Lena (Bárbara Reis) marca encontro com a adolescente, mas será vista por Raul (Paulo Mendes) e pelo pai da gestante e foge.

No caminho, as duas sofrem um acidente de carro que a filha de Gerluce (Sophie Charlotte) é resgatada pela traficante que a leva até uma clínica clandestina para ter a bebê.

