Três Graças: Samira revela destino do filho biológico de Arminda e sofre consequências
Antes de matar a traficante, vilã confessar que Raul ocupou o lugar do bebê que ela perdeu
Nos próximos capítulos de Três Graças, Samira (Fernanda Vasconcellos) confessa que é a verdadeira mãe de Raul (Paulo Mendes).
Antes de matar a traficante, Arminda conta ter perdido o bebê e negociou a criança com a bandida só para manter as aparências.
Uma conversa do playboy com Rogério (Eduardo Moscovis), quando ainda era um menino, já dava indícios de que ele poderia não ser filho da amante de Ferette (Murilo Benício).