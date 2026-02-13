Unindo arte, técnica e identidade, estúdio de tatuagem e piercing conquista Anápolis

Estúdio Vérass reúne profissionais especializadas e aposta na arte como forma de expressão e cuidado

Damara Dantas Damara Dantas -
O trabalho desenvolvido no Vérass reflete uma combinação de técnica, criatividade e cuidado. (Foto: Divulgação)
Criado a partir da ideia de reinvenção, o estúdio Vérass nasce com uma proposta clara: tratar a tatuagem e o piercing como expressões artísticas que vão além do procedimento. Desde 2023, o espaço vem sendo construído com atenção aos detalhes, do ambiente ao cuidado com cada cliente.

Mais do que um estúdio, o Vérass se apresenta como um lugar pensado para acolher. O espaço busca oferecer uma experiência tranquila, em que o cliente se sinta confortável e seguro durante todo o processo.

No comando dos piercings está Janaína, body piercing com mais de três anos de experiência. Seu trabalho é pautado na busca constante por aperfeiçoamento técnico, com foco em perfurações seguras e no uso de joias e materiais de alta qualidade.

Já a tatuagem fica por conta de Sthephane Santos, tatuadora há cinco anos e com contato com a arte desde jovem. Especializada em fineline, ela transita por diferentes estilos, enxergando a tatuagem como uma forma de expressar sentimentos e eternizar histórias importantes.

Sthephane e Janaína tem se tornado referência no cenário da arte em Anápolis. (Foto: Divulgação)
Mais do que um estúdio, o Vérass se apresenta como um lugar pensado para acolher. (Foto: Reprodução)
O trabalho desenvolvido no Vérass reflete uma combinação de técnica, criatividade e cuidado. A proposta é que cada pessoa saia não apenas com uma tatuagem ou piercing, mas com uma experiência construída a partir da confiança e da troca.

Em um mercado cada vez mais atento à qualidade e à segurança, iniciativas como essa reforçam a importância de valorizar o processo, o profissional e a história por trás de cada traço.

O estúdio Vérass está localizado em Anápolis e atende com horários previamente agendados. Para mais informações, agendamentos e orçamentos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (62) 99272-0691 e acompanhar o trabalho pelo Instagram @verass.tattoo.

Damara Dantas

Damara Dantas

Gestora comercial e de projetos especiais. Colabora com Portal 6 desde abril de 2025.

