Assessoria diz que Edilson Capetinha não teve intenção de agredir Leandro no BBB 26

Ex-jogador de futebol deixou o confinamento na manhã deste sábado (14)

Na Telinha - 14 de fevereiro de 2026

A assessoria de imprensa de Edilson Capetinha rompeu o silêncio após o ex-jogador de futebol ser expulso do BBB 26 na manhã deste sábado (14).

O camarote agrediu Leandro Boneco durante uma discussão acalorada no reality.

“Recebemos a notícia com surpresa e respeito à decisão da produção.

Sabemos que o programa possui regras claras e entendemos que elas precisam ser cumpridas”, informou em nota.

