Assessoria diz que Edilson Capetinha não teve intenção de agredir Leandro no BBB 26
Ex-jogador de futebol deixou o confinamento na manhã deste sábado (14)
A assessoria de imprensa de Edilson Capetinha rompeu o silêncio após o ex-jogador de futebol ser expulso do BBB 26 na manhã deste sábado (14).
O camarote agrediu Leandro Boneco durante uma discussão acalorada no reality.
“Recebemos a notícia com surpresa e respeito à decisão da produção.
Sabemos que o programa possui regras claras e entendemos que elas precisam ser cumpridas”, informou em nota.