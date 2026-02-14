Assessoria diz que Edilson Capetinha não teve intenção de agredir Leandro no BBB 26

Ex-jogador de futebol deixou o confinamento na manhã deste sábado (14)

Na Telinha -
Assessoria diz que Edilson Capetinha não teve intenção de agredir Leandro no BBB 26

A assessoria de imprensa de Edilson Capetinha rompeu o silêncio após o ex-jogador de futebol ser expulso do BBB 26 na manhã deste sábado (14).

O camarote agrediu Leandro Boneco durante uma discussão acalorada no reality.

“Recebemos a notícia com surpresa e respeito à decisão da produção.

Leia também

Sabemos que o programa possui regras claras e entendemos que elas precisam ser cumpridas”, informou em nota.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.