BBB 26: Babu se irrita e critica brincadeiras de Ana Paula Renault com Jonas
Brother diz que situação machuca Tia Milena e fortalece rival no jogo
Uma conversa na noite deste sábado (14) expôs um novo foco de tensão no BBB 26.
Babu Santana reclamou das brincadeiras e provocações de Ana Paula Renault com Jonas Sulzbach, afirmando que a situação tem afetado Tia Milena e alterado a dinâmica do jogo.
Em diálogo com Milena e Juliano, Babu disse que o comportamento ultrapassou o limite da estratégia.
“Tem que ter um alívio, mas tem coisas reais.
Tá machucando pra c**** a Tia Milena”, afirmou, ao comentar o impacto emocional da situação sobre a colega.