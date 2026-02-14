BBB 26: Babu se irrita e critica brincadeiras de Ana Paula Renault com Jonas

Brother diz que situação machuca Tia Milena e fortalece rival no jogo

BBB 26: Babu se irrita e critica brincadeiras de Ana Paula Renault com Jonas

Uma conversa na noite deste sábado (14) expôs um novo foco de tensão no BBB 26.

Babu Santana reclamou das brincadeiras e provocações de Ana Paula Renault com Jonas Sulzbach, afirmando que a situação tem afetado Tia Milena e alterado a dinâmica do jogo.

Em diálogo com Milena e Juliano, Babu disse que o comportamento ultrapassou o limite da estratégia.

“Tem que ter um alívio, mas tem coisas reais.

Tá machucando pra c**** a Tia Milena”, afirmou, ao comentar o impacto emocional da situação sobre a colega.

