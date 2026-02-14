BBB 26: Breno e Marcelo rompem com Maxiane e Marciele: "Não existe mais quarteto"

Grupo colocou as mágoas em pratos limpos e entendeu que as prioridades são outras

Na Telinha -

O quarteto formado por Breno, Marcelo, Marciele e Maxiane chegou ao fim no BBB 26.

Os dois brothers deixaram claro a insatisfação com o comportamento das duas sisters durante a Prova do Líder, na qual elas privilegiaram Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana, e romperam a parceria.

Durante a longa DR que tiveram, o biólogo e o médico reclamaram do jogo das duas aliadas com os veteranos.

Leia também

“A partir do momento que você [Marciele] me viu, do jeito que você me viu, só o bagaço, me tremendo todinho…

E saiu o negócio lá e você não me botar…

Aquilo foi tão grave, 10 milhões de vezes o que Ana Paula fez com a gente.

Eu me senti um lixo!

Todo momento!

De vocês, eu me senti um pedaço de lixo.

De pegar e jogado fora”, apontou o potiguar.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.