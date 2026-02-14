BBB 26: Breno e Marcelo rompem com Maxiane e Marciele: "Não existe mais quarteto"
Grupo colocou as mágoas em pratos limpos e entendeu que as prioridades são outras
O quarteto formado por Breno, Marcelo, Marciele e Maxiane chegou ao fim no BBB 26.
Os dois brothers deixaram claro a insatisfação com o comportamento das duas sisters durante a Prova do Líder, na qual elas privilegiaram Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana, e romperam a parceria.
Durante a longa DR que tiveram, o biólogo e o médico reclamaram do jogo das duas aliadas com os veteranos.
“A partir do momento que você [Marciele] me viu, do jeito que você me viu, só o bagaço, me tremendo todinho…
E saiu o negócio lá e você não me botar…
Aquilo foi tão grave, 10 milhões de vezes o que Ana Paula fez com a gente.
Eu me senti um lixo!
Todo momento!
De vocês, eu me senti um pedaço de lixo.
De pegar e jogado fora”, apontou o potiguar.