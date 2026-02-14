BBB 26 exibe Edilson desolado ao saber de desclassificação após briga com Leandro

Ex-jogador foi chamado ao confessionário após confusão com Boneco e deixa o programa

Na Telinha - 14 de fevereiro de 2026

A edição deste sábado (14) do BBB 26 exibiu o momento em que Edilson Capetinha recebeu a informação de que estava desclassificado do programa.

O ex-jogador foi chamado ao confessionário após a produção analisar a briga com Leandro Boneco e concluir que houve descumprimento das regras.

O confronto, mostrado anteriormente na mesma noite, começou com troca de xingamentos, entre eles “fuleiro”, “zé mané” e “otário”.

A discussão evoluiu para contato físico quando Edilson empurrou o rosto de Leandro por duas vezes.

