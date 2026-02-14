BBB 26: Gabriela vence a Prova do Anjo e surpreende a todos com escolha do Monstro

Sister levou a melhor em uma dinâmica que envolveu um tabuleiro de 12 casas

Na Telinha -
BBB 26: Gabriela vence a Prova do Anjo e surpreende a todos com escolha do Monstro

Gabriela levou a melhor e venceu a quinta Prova do Anjo do BBB 26 na tarde deste sábado (14).

A dinâmica envolveu um grande tabuleiro, no qual os participantes precisavam avançar casa a casa até chegar a de número 12.

Além da estudante, Ana Paula Renault, Leandro Boneco, Jordana, Solange Couto, Milena, Juliano Floss, Babu Santana e Maxiane participaram da prova, enquanto que Alberto Cowboy, Marciele, Breno, Chaiany, Marcelo e Samira ficaram de fora ao serem eliminados na fase preliminar.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.