BBB 26: Gabriela vence a Prova do Anjo e surpreende a todos com escolha do Monstro
Sister levou a melhor em uma dinâmica que envolveu um tabuleiro de 12 casas
Gabriela levou a melhor e venceu a quinta Prova do Anjo do BBB 26 na tarde deste sábado (14).
A dinâmica envolveu um grande tabuleiro, no qual os participantes precisavam avançar casa a casa até chegar a de número 12.
Além da estudante, Ana Paula Renault, Leandro Boneco, Jordana, Solange Couto, Milena, Juliano Floss, Babu Santana e Maxiane participaram da prova, enquanto que Alberto Cowboy, Marciele, Breno, Chaiany, Marcelo e Samira ficaram de fora ao serem eliminados na fase preliminar.