BBB 26: Simone Mendes é surpreendida por presente inusitado de Chaiany durante show

Apresentação da cantora marca noite após sequência de conflitos no programa

Na Telinha -
A festa deste sábado (14) no BBB 26 foi marcada pelo show de Simone Mendes e por um gesto de uma das participantes.

Durante a apresentação, a cantora recebeu de Chaiany um cupcake, entregue no palco enquanto os brothers acompanhavam o repertório da artista.

Simone cantou músicas que integram sua trajetória e mobilizou os participantes, que dançaram e cantaram ao longo da noite.

Em meio à apresentação, aceitou o doce oferecido pela sister, em um momento que integrou a dinâmica da festa.

Na Telinha

