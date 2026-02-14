BBB 26: Tadeu Schmidt dá dura em brothers após expulsão de Capetinha

Apresentador alertou os participantes sobre os cuidados com os limites do jogo

Na Telinha - 14 de fevereiro de 2026

Depois da expulsão de Edilson Capetinha do BBB 26 – é a terceira da temporada, seguida de Paulo Augusto e Sol Vega -, Tadeu Schmidt deu uma dura nos demais participantes e alertou sobre os cuidados com os limites do jogo.

“Eu queria deixar uma mensagem pra vocês.

O BBB é um jogo de emoção, um jogo que exige muito de vocês, 24 horas por dia.

Todos nós gostamos de assistir vocês se posicionando, assistir os conflitos, as tretas, pra sobreviver a esse jogo tão intenso o embate faz parte.

Mas existe uma linha que jamais pode ser cruzada.

O confronto físico não é uma opção no BBB”, disse o apresentador.

