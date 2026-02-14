BBB 26: Tadeu Schmidt dá dura em brothers após expulsão de Capetinha

Apresentador alertou os participantes sobre os cuidados com os limites do jogo

Na Telinha -
BBB 26: Tadeu Schmidt dá dura em brothers após expulsão de Capetinha

Depois da expulsão de Edilson Capetinha do BBB 26 – é a terceira da temporada, seguida de Paulo Augusto e Sol Vega -, Tadeu Schmidt deu uma dura nos demais participantes e alertou sobre os cuidados com os limites do jogo.

“Eu queria deixar uma mensagem pra vocês.

O BBB é um jogo de emoção, um jogo que exige muito de vocês, 24 horas por dia.

Leia também

Todos nós gostamos de assistir vocês se posicionando, assistir os conflitos, as tretas, pra sobreviver a esse jogo tão intenso o embate faz parte.

Mas existe uma linha que jamais pode ser cruzada.

O confronto físico não é uma opção no BBB”, disse o apresentador.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.