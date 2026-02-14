BBB 26: Tadeu Schmidt dá dura em brothers após expulsão de Capetinha
Apresentador alertou os participantes sobre os cuidados com os limites do jogo
Depois da expulsão de Edilson Capetinha do BBB 26 – é a terceira da temporada, seguida de Paulo Augusto e Sol Vega -, Tadeu Schmidt deu uma dura nos demais participantes e alertou sobre os cuidados com os limites do jogo.
“Eu queria deixar uma mensagem pra vocês.
O BBB é um jogo de emoção, um jogo que exige muito de vocês, 24 horas por dia.
Todos nós gostamos de assistir vocês se posicionando, assistir os conflitos, as tretas, pra sobreviver a esse jogo tão intenso o embate faz parte.
Mas existe uma linha que jamais pode ser cruzada.
O confronto físico não é uma opção no BBB”, disse o apresentador.