Carol Lekker comemora contrato com o SBT e revela que se inspira em Silvio Santos
Ex-participante de A Fazenda foi efetivada como a mais nova integrante do Fofocalizando
Nova contratada do SBT, Carol Lekker abriu o jogo sobre a sua nova fase profissional.
Na última sexta-feira (13), durante o Fofocalizando, a ex-participante de A Fazenda foi às lágrimas ao ser efetivada na atração de fofocas.
“Estou muito feliz, sem explicação!
Achei que eu ia até passar mal, porque meu coração acelerou, eu fiquei muito emocionada”, afirmou a influencer e agora apresentadora em entrevista à coluna de Fabia Oliveira.