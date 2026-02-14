Coração Acelerado: Agrado tem casa apedrejada por fãs de João Raul
Mozão termina noivado, sofre acidente e cantora leva a culpa
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) termina noivado com Agrado (Isadora Cruz), sofre acidente de carro.
Revoltadas, as fãs do Mozão do Brasil apedrejam a casa da cantora, jogam ovos e tomates podres nela.
Naiane (Isabelle Drummond) arma com Ronei (Thomás Aquino) para separar o casal.
A ideia é provar para o cantor que a filha de Janete (Letícia Spiller) só se aproximou dele para se lançar como artista.