Coração Acelerado: Agrado tem casa apedrejada por fãs de João Raul

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) termina noivado com Agrado (Isadora Cruz), sofre acidente de carro.

Revoltadas, as fãs do Mozão do Brasil apedrejam a casa da cantora, jogam ovos e tomates podres nela.

Naiane (Isabelle Drummond) arma com Ronei (Thomás Aquino) para separar o casal.

A ideia é provar para o cantor que a filha de Janete (Letícia Spiller) só se aproximou dele para se lançar como artista.

