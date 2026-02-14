Êta Mundo Melhor: Ernesto rejeita chantagem de Sandra e muda rumo em meio a investigação

Vilão enfrenta inquérito, conflitos públicos e anuncia decisão sobre criança

Na Telinha - 14 de fevereiro de 2026

Ernesto (Eriberto Leão) recusa uma chantagem articulada por Sandra (Flávia Alessandra) contra Celso (Rainer Cadete) nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor.

A iniciativa previa o uso de informações como instrumento de pressão, mas o empresário não aceita a proposta.

A recusa ocorre em meio ao avanço de uma investigação policial formalizada após a entrega de provas reunidas por Sabiá (Fábio de Luca).

Os materiais vinculam Ernesto ao crime cometido contra Estela (Larissa Manoela) e são apresentados ao delegado responsável em ação conjunta que envolve Estela, Túlio (Cadu Libonati) e o próprio Sabiá.

O delegado recebe o conteúdo e dá encaminhamento ao inquérito.

