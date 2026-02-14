Êta Mundo Melhor: Estela complica Ernesto com a polícia
Enfermeira consegue provas de que o vilão tentou matá-la na represa
Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Ernesto (Eriberto Leão) é denunciado por sequestro e tentativa de assassinato.
Estela (Larissa Manoela) leva o caso à polícia e vilão passa a ser investigado.
Na época, a enfermeira foi levada à força pelo crápula para um passeio de barco.
Durante uma discussão, o malandro acertou a jovem com um remo na cabeça, derrubando-a na água.