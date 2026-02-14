Êta Mundo Melhor: Estela complica Ernesto com a polícia

Enfermeira consegue provas de que o vilão tentou matá-la na represa

Na Telinha -
Êta Mundo Melhor: Estela complica Ernesto com a polícia

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Ernesto (Eriberto Leão) é denunciado por sequestro e tentativa de assassinato.

Estela (Larissa Manoela) leva o caso à polícia e vilão passa a ser investigado.

Na época, a enfermeira foi levada à força pelo crápula para um passeio de barco.

Leia também

Durante uma discussão, o malandro acertou a jovem com um remo na cabeça, derrubando-a na água.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.