Milton Cunha faz seguranças rirem durante transmissão da Globo no Carnaval de SP

No "portão da comemoração", comentarista explica dinâmica dos desfiles e arranca risadas de trabalhadores ao vivo

Na Telinha -
Milton Cunha faz seguranças rirem durante transmissão da Globo no Carnaval de SP

A transmissão do Carnaval de São Paulo pela Globo exibiu, na noite deste sábado (14), um momento em que Milton Cunha fez com seguranças dessem risada na área de dispersão do Sambódromo do Anhembi, onde ocorrem os desfiles das escolas de samba.

Posicionado no espaço onde as agremiações encerram sua passagem pela avenida, o comentarista explicou ao público o funcionamento da etapa final do desfile.

“Estou aqui no portão da comemoração”, afirmou, ao detalhar que é nesse ponto que as escolas concluem a apresentação, o portão é fechado e o cronômetro é paralisado.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.