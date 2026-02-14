Milton Cunha faz seguranças rirem durante transmissão da Globo no Carnaval de SP

No "portão da comemoração", comentarista explica dinâmica dos desfiles e arranca risadas de trabalhadores ao vivo

Na Telinha - 14 de fevereiro de 2026

A transmissão do Carnaval de São Paulo pela Globo exibiu, na noite deste sábado (14), um momento em que Milton Cunha fez com seguranças dessem risada na área de dispersão do Sambódromo do Anhembi, onde ocorrem os desfiles das escolas de samba.

Posicionado no espaço onde as agremiações encerram sua passagem pela avenida, o comentarista explicou ao público o funcionamento da etapa final do desfile.

“Estou aqui no portão da comemoração”, afirmou, ao detalhar que é nesse ponto que as escolas concluem a apresentação, o portão é fechado e o cronômetro é paralisado.

Leia conteúdo completo aqui.