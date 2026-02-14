Três Graças: Gerluce liga passado oculto a esquema atual e atinge Ferette em cheio

Foto apresentada em reunião revela conexão com assassinato investigado

Na Telinha -
Três Graças: Gerluce liga passado oculto a esquema atual e atinge Ferette em cheio

Gerluce (Sophie Charlotte) descobre a ligação de Vicente (Marcello Escorel) com um crime do passado nos próximos capítulos de Três Graças, ao reconhecer o homem apontado como gerente da fábrica de remédios falsos ligada a Ferette (Murilo Benício).

A descoberta ocorre na mansão da Aclimação, novo ponto de encontro organizado por Rogério (Eduardo Moscovis) para reunir aliados interessados em responsabilizar Ferette e planejar ações contra a Casa de Farinha.

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.