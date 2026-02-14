Três Graças: Gerluce liga passado oculto a esquema atual e atinge Ferette em cheio
Foto apresentada em reunião revela conexão com assassinato investigado
Gerluce (Sophie Charlotte) descobre a ligação de Vicente (Marcello Escorel) com um crime do passado nos próximos capítulos de Três Graças, ao reconhecer o homem apontado como gerente da fábrica de remédios falsos ligada a Ferette (Murilo Benício).
A descoberta ocorre na mansão da Aclimação, novo ponto de encontro organizado por Rogério (Eduardo Moscovis) para reunir aliados interessados em responsabilizar Ferette e planejar ações contra a Casa de Farinha.