Três Graças: Gerluce liga passado oculto a esquema atual e atinge Ferette em cheio

Foto apresentada em reunião revela conexão com assassinato investigado

Na Telinha - 14 de fevereiro de 2026

Gerluce (Sophie Charlotte) descobre a ligação de Vicente (Marcello Escorel) com um crime do passado nos próximos capítulos de Três Graças, ao reconhecer o homem apontado como gerente da fábrica de remédios falsos ligada a Ferette (Murilo Benício).

A descoberta ocorre na mansão da Aclimação, novo ponto de encontro organizado por Rogério (Eduardo Moscovis) para reunir aliados interessados em responsabilizar Ferette e planejar ações contra a Casa de Farinha.

Leia conteúdo completo aqui.