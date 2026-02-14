Três Graças: Leonardo flagra Viviane com outro, tem crise de ciúme e acaba humilhado

Farmacêutica dá uns tapas no playboy e manda o ex-namorado vazar

Na Telinha - 14 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Viviane (Gabriela Loran) faz a fila andar com Angélico (Adriano Toloza).

Leonardo (Pedro Novaes) flagra o casal, tem ataque de ciúmes e acaba levando uns tapas da ex-namorada.

A relação do filho de Ferette (Murilo Benício) com a amiga de Gerluce (Sophie Charlotte) chega ao fim depois que a moradora da Chacrinha confirmar que o playboy sempre soube do esquema envolvendo remédios falsificados.

