Farmacêutica dá uns tapas no playboy e manda o ex-namorado vazar

Três Graças: Leonardo flagra Viviane com outro, tem crise de ciúme e acaba humilhado

Nos próximos capítulos de Três Graças, Viviane (Gabriela Loran) faz a fila andar com Angélico (Adriano Toloza).

Leonardo (Pedro Novaes) flagra o casal, tem ataque de ciúmes e acaba levando uns tapas da ex-namorada.

A relação do filho de Ferette (Murilo Benício) com a amiga de Gerluce (Sophie Charlotte) chega ao fim depois que a moradora da Chacrinha confirmar que o playboy sempre soube do esquema envolvendo remédios falsificados.

