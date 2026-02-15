Acidente em carro alegórico da União de Maricá, no RJ, deixa ao menos 4 feridos

Um homem sofreu fratura grave na perna direita. Ele foi atingido pela alegoria e será submetido a cirurgia no hospital Municipal Souza Aguiar

Durante manobra, o carro foi em direção à grade e quatro pessoas ficaram presas. (Foto: Reprodução/João Vitor Costa)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Um acidente deixou ao menos quatro pessoas feridas após o desfile da União de Maricá, no grupo de acesso do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (15).

O segundo carro alegórico da agremiação teve um princípio de incêndio na dispersão da Marques de Sapucaí, local onde os veículos manobram após o fim dos desfiles.

Durante manobra, o carro foi em direção à grade e quatro pessoas ficaram presas. Não houve interrupção dos desfiles.

Um homem sofreu fratura grave na perna direita. Ele foi atingido pela alegoria e será submetido a cirurgia no hospital Municipal Souza Aguiar, segundo a secretaria municipal de Saúde.

Outros três tiveram ferimentos leves. Dois foram liberados e o outro foi levado ao hospital municipal Miguel Couto, no Leblon, para exames complementares.

