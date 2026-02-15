BBB 26: Ana Paula Renault aposta na saída de Marcelo: “Ficou confortável ele vir”

Jornalista diz que médico não está alinhado ao grupo e cita rompimentos no jogo

Ana Paula Renault afirmou neste domingo (15) que, caso seu grupo esteja fortalecido no BBB 26, o médico Marcelo deve ser o eliminado da semana.

Ele disputa o Paredão ao lado de Solange Gomes e Samira.

A eliminação está prevista para terça-feira (17).

Ao conversar com Solange, Ana Paula declarou: “Entre elas [Solange e Samira] o Marcelo, pra mim, é o único que não tá com a gente.

Agora que ficou confortável ele vir, né?

Agora que ele perdeu as duas amigas [Maxiane e Marciele]”.

