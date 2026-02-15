BBB 26: Esposa de Cowboy diz que nunca seria traída porque é 'gostosa'

Priscila Monroy rebateu mensagem de hater

Priscila Monroy, esposa de Alberto Cowboy, integrante do Camarote do BBB 26, rebateu uma seguidora que a chamou de ‘corna’ e disse que nunca correu o risco de ser traída na casa mais vigiada do Brasil porque é muito ‘gostosa’.

A troca de farpas começou no X, quando a mulher do Veterano publicou a seguinte mensagem: “Nunca ajude um f*dido, sem saber o porquê dele ser f*dido, às vezes, ele tá f*dido de tanto f*der os outros”.

