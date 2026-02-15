BBB 26: Jonas indica Marcelo ao Paredão e troca acusações

Líder cita críticas de falsidade; discussão termina com xingamentos na sala

Na Telinha -
BBB 26: Jonas indica Marcelo ao Paredão e troca acusações

Marcelo foi indicado ao Paredão neste domingo (15) pelo líder Jonas Sulzbach no BBB 26.

A decisão foi anunciada após a formação da berlinda e provocou discussão entre os dois participantes.

Ao justificar o voto, Jonas afirmou que foi chamado de falso por Marcelo ao longo da convivência na casa.

O médico reagiu à indicação repetindo que considera o líder “falso” e o chamou de “covarde”.

O modelo rebateu e respondeu com a expressão “cuzã*”.

A troca de acusações ocorreu na sala e foi acompanhada pelos demais confinados.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

