BBB 26: Jonas indica Marcelo ao Paredão e troca acusações
Líder cita críticas de falsidade; discussão termina com xingamentos na sala
Marcelo foi indicado ao Paredão neste domingo (15) pelo líder Jonas Sulzbach no BBB 26.
A decisão foi anunciada após a formação da berlinda e provocou discussão entre os dois participantes.
Ao justificar o voto, Jonas afirmou que foi chamado de falso por Marcelo ao longo da convivência na casa.
O médico reagiu à indicação repetindo que considera o líder “falso” e o chamou de “covarde”.
O modelo rebateu e respondeu com a expressão “cuzã*”.
A troca de acusações ocorreu na sala e foi acompanhada pelos demais confinados.