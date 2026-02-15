BBB 26: Juliano Floss acusa sister de falsidade após abraço em Alberto Cowboy

Dançarino não gostou de ver interação

Na Telinha - 15 de fevereiro de 2026

Na tarde deste domingo (15), Juliano Floss se irritou ao ver Gabriela abraçando Alberto Cowboy no BBB 26.

A interação se deu no gramado da casa mais vigiada do Brasil, após o Veterano terminar mais uma etapa do Castigo do Monstro, dado pela Pipoca.

Enquanto estava treinando na academia com Leandro Boneco, o dançarino disparou: “Cara, ela está abraçando o Cowboy depois de colocar ele no Monstro?

Não é possível”.

“Precisava ver a imagem dela de mãos dadas com Jordana”, respondeu o aliado dele.

