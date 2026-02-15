BBB 26: Juliano Floss acusa sister de falsidade após abraço em Alberto Cowboy
Dançarino não gostou de ver interação
Na tarde deste domingo (15), Juliano Floss se irritou ao ver Gabriela abraçando Alberto Cowboy no BBB 26.
A interação se deu no gramado da casa mais vigiada do Brasil, após o Veterano terminar mais uma etapa do Castigo do Monstro, dado pela Pipoca.
Enquanto estava treinando na academia com Leandro Boneco, o dançarino disparou: “Cara, ela está abraçando o Cowboy depois de colocar ele no Monstro?
Não é possível”.
“Precisava ver a imagem dela de mãos dadas com Jordana”, respondeu o aliado dele.