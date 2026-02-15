BBB 26: Milena diz que Paredão foi a "melhor coisa" que aconteceu para aliada

Recreadora refletiu sobre o jogo da colega de confinamento

Na Telinha - 15 de fevereiro de 2026

Neste domingo (15), dia em que será formado o quinto Paredão do BBB 26, Milena teve uma conversa com Samira e disse que ter sido indicada para a berlinda foi a melhor coisa que aconteceu para ela.

Na visão da mineira, nesta semana, a gaúcha não é uma opção de voto.

“Colocaria outra pessoa, não você”, apostou a recreadora.

“Acho que talvez ele me colocaria, por achar que eu sou fraca”, lamentou a atendente de bar.

