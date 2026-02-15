Coração Acelerado: Naiane provoca, casal entra em crise e clima pesa no rancho

Gravação de clipe expõe conflito e relembra episódio em cabana

Coração Acelerado: Naiane provoca, casal entra em crise e clima pesa no rancho

Naiane (Isabelle Drummond) provoca João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) e deixa o casal decepcionado nos próximos capítulos de Coração Acelerado.

A influenciadora chega de surpresa ao rancho do cantor acompanhada de Ronei (Thomás Aquino), sob a justificativa de que precisa gravar um clipe no local.

João Raul e Agrado se mostram contrariados com a presença, mas mantêm o compromisso.

