Êta Mundo Melhor: Túlio briga com Estela e vai atrás de ex
Médico confessa a Tamires que tem medo de ser abandonado pela enfermeira no altar
Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Túlio (Cadu Libonati) confessa para Tamires (Monique Alfradique) que tem medo de ser abandonado por Estela (Larissa Manoela) no altar, assim como a gerente do Dancing fez com ele no passado.
O médico perde a cabeça sempre que vê a noiva ao lado de Celso (Rainer Cadete), mesmo sabendo que ela desistiu do casamento com o primo de Candinho (Sergio Guizé) para ficar com o rapaz.