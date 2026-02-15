Everaldo Marques recorre a bordão de Cléber Machado após falha no Carnaval de SP

Microfone fica sem som em link ao vivo e apresentador improvisa na Globo

Na Telinha - 15 de fevereiro de 2026

Uma falha técnica durante a transmissão dos desfiles das escolas de samba de São Paulo levou Everaldo Marques a recorrer a um bordão consagrado por Cléber Machado.

O episódio ocorreu neste sábado (14), ao vivo, na cobertura da Globo.

A emissora exibia uma reportagem com torcedores da Águia de Ouro quando o microfone falhou e o áudio foi interrompido.

Diante do problema, a direção cortou a imagem e passou a mostrar a arquibancada do sambódromo.

