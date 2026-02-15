Fora do BBB 26, Sarah Andrade é constrangida na Globo com pergunta sobre Juliette; vídeo
Ex-sister foi pega de surpresa por rapaz da plateia
Durante participação no Domingão deste fim de semana, Sarah Andrade foi pega de surpresa com uma pergunta envolvendo sua ex-colega de confinamento, Juliette.
A loira, que acaba de ser eliminada do BBB 26, recebeu uma alfinetada de um rapaz que estava na plateia do programa.
“Então, Sarah, você já entrou duas vezes no BBB.
Se você entrar mais uma vez, o Tadeu na seleção vai pedir pra você ir pro Fantástico.
Se você for, você vai pedir a música da Juliette?”, questionou ele.