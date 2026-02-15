Fora do BBB 26, Sarah Andrade é constrangida na Globo com pergunta sobre Juliette; vídeo

Ex-sister foi pega de surpresa por rapaz da plateia

Na Telinha -
Fora do BBB 26, Sarah Andrade é constrangida na Globo com pergunta sobre Juliette; vídeo

Durante participação no Domingão deste fim de semana, Sarah Andrade foi pega de surpresa com uma pergunta envolvendo sua ex-colega de confinamento, Juliette.

A loira, que acaba de ser eliminada do BBB 26, recebeu uma alfinetada de um rapaz que estava na plateia do programa.

“Então, Sarah, você já entrou duas vezes no BBB.

Leia também

Se você entrar mais uma vez, o Tadeu na seleção vai pedir pra você ir pro Fantástico.

Se você for, você vai pedir a música da Juliette?”, questionou ele.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.