Anjo da semana, participante recebe presente após Paredão e indica colega para acompanhá-la

Gabriela vai à Sapucaí e escolhe Chaiany no BBB 26

A participante Gabriela, anjo da semana no BBB 26, recebeu na noite deste domingo (15) o direito de assistir aos desfiles das escolas de samba diretamente da Marquês de Sapucaí.

Ela escolheu Chaiany para acompanhá-la.

O anúncio foi feito após a formação do Paredão, que colocou Solange Couto, Marcelo e Samira na disputa pela permanência no programa.

Depois da definição da berlinda, a produção convocou os participantes para a sala e comunicou o presente destinado à anjo da semana.

