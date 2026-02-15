Gabriela vai à Sapucaí e escolhe Chaiany no BBB 26
Anjo da semana, participante recebe presente após Paredão e indica colega para acompanhá-la
A participante Gabriela, anjo da semana no BBB 26, recebeu na noite deste domingo (15) o direito de assistir aos desfiles das escolas de samba diretamente da Marquês de Sapucaí.
Ela escolheu Chaiany para acompanhá-la.
O anúncio foi feito após a formação do Paredão, que colocou Solange Couto, Marcelo e Samira na disputa pela permanência no programa.
Depois da definição da berlinda, a produção convocou os participantes para a sala e comunicou o presente destinado à anjo da semana.