Globo ignora Lula na abertura do Carnaval do Rio

Emissora não citou homenagem da Acadêmicos de Niterói ao presidente na apresentação inicial das escolas

Na Telinha - 15 de fevereiro de 2026

A Globo iniciou, neste domingo (15), a transmissão dos desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro sem mencionar, na abertura, a homenagem da Acadêmicos de Niterói ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A escola é a primeira a desfilar na Marquês de Sapucaí nesta noite.

Ao apresentar as agremiações que passariam pela avenida, o apresentador Alex Escobar detalhou os enredos da Imperatriz Leopoldinense, da Portela e da Mangueira, mas não citou o tema da escola de Niterói.

