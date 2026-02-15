Globo surpreende e faz votação do Paredão do BBB 26 no Globoplay; saiba quem votou em quem

Mudança ocorreu por causa do Carioca e dos desfiles no Rio

Globo surpreende e faz votação do Paredão do BBB 26 no Globoplay; saiba quem votou em quem

A Globo adotou neste domingo (15) uma estratégia diferente para a formação do Paredão do BBB 26.

A emissora exibiu a entrega do Anjo, a indicação do líder e a votação da casa exclusivamente no pay-per-view (PPV).

A decisão foi tomada em razão da transmissão das quartas de final do Campeonato Carioca e dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

A partida entre Flamengo e Botafogo começou às 17h30, e não às 16h, horário tradicional da emissora aos domingos.

