Melody comete deslize e faz time perder tudo no Passa ou Repassa; vídeo

Cantora escorregou em pergunta sobre uma sigla famosa

Na Telinha -
Melody comete deslize e faz time perder tudo no Passa ou Repassa; vídeo

No Passa ou Repassa deste domingo (15), Melody acabou fazendo o time dela perder toda a pontuação que havia conquistado no jogo.

Isso porque a cantora não soube responder uma sigla sobre a agência da ONU (Organização das Nações Unidas) que trata de assuntos relacionados à infância.

No time amarelo, estavam a voz de Jetski e outras duas cantoras, Marvvila e MC Rebecca.

Leia também

Já na equipe azul, o Domingo Legal contava com Lumena, Vivi Winkler e Thalita Zampirolli.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.