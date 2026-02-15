Três Graças: Gerluce desvenda crime antes de Paulinho

Cuidadora descobre que a morte do pai do policial tem relação com Ferette

Nos próximos capítulos de Três Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) vê a foto do gerente da Casa de Farinha, o reconhece como o assassino do pai de Paulinho (Romulo Estrela) e descobre que o policial morreu a mando de Ferette (Murilo Benício).

Rogério (Eduardo Moscovis) expulsa Arminda (Grazi Massafera) da mansão e volta a morar na sua antiga casa com o filho, Raul (Paulo Medes), e a ex-sogra, Josefa (Arlete Salles).

