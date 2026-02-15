Três Graças: Zenilda pressiona e Leonardo compra guerra contra Ferette
Conselho da mãe leva herdeiro a mudar de lado após fim do namoro
Zenilda (Andréia Horta) incentiva Leonardo (Pedro Novaes) a se voltar contra Ferette (Murilo Benício) nos próximos capítulos de Três Graças.
O herdeiro escutará os conselhos da mãe e resolverá se tornar uma nova pessoa, colocando em risco seu patrimônio.
A mudança ocorre após o fim do relacionamento entre Leonardo e Viviane (Gabriela Loran).
O rompimento acontece quando ele admite que sempre soube do esquema de falsificação de remédios ligado à Casa de Farinha e leva a namorada ao laboratório clandestino.