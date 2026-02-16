BBB 26: Ana Paula e Milena reclamam de grupo: "Ninguém vai comandar nosso voto"
Jornalista e babá estão de olho nas movimentações de Babu Santana
Ana Paula Renault e Milena andam incomodadas com os rumos de seu grupo no BBB 26.
Em conversa no quarto, a jornalista e a babá demonstraram insatisfação com o fato de estarem votando pela cabeça dos outros, e não por vontade própria.
“Domingo que vem será diferente”, avisou Ana Paula, que defendeu o voto em Maxiane ou Marciele, mas foi convencida a ir em Jordana.
“Domingo que vem vamos voltar a comandar.
Chega de ser comandadas!
Eles acham que nos têm nas mãos, mas nós vamos dar o recado”, disparou Milena.