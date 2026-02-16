BBB 26: Ana Paula planeja botar dupla no paredão: "A gente tem poder"

Veterana firmou aliança com Milena, Samira e Chaiany nesta segunda-feira (16)

No BBB 26, Ana Paula Renault planejou na tarde desta segunda-feira (16) maneiras de colocar Maxiane e Marciele no paredão.

Em conversa com as aliadas Milena, Samira e Chaiany, a veterana arquitetou maneiras de indicar a dupla para a próxima berlinda.

“Se fosse pela gente, não ia ser esse o paredão.

A Samira nem no paredão ia estar.

Isso é para a gente aprender também.

Temos que levar na cabeça também, nós erramos”, admitiu Ana Paula em conversa no quarto.

