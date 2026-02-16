BBB 26: Após briga feia, Milena se compara a Fiona e dispara sobre sister: "Podre"
"Prefiro ser uma Fiona desse jeito do que ser podre", cravou a animadora de festas
No BBB 26, Milena teve uma briga feia com Jordana nesta segunda-feira (16).
Mais tarde, em desabafo com Samira, as duas comentaram a beleza da rival.
Foi quando a animadora de festas se comparou com Fiona, o par de Shrek, e afirmou que a desafeta é “podre”.
“Não adianta você ter beleza por fora e por dentro você ser podre.
Eu prefiro ser uma Fiona, um monstro e ter minha beleza interior”, cravou Milena.