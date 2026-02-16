BBB 26: Cowboy aconselha Jordana e Marciele sobre o jogo: "As coisas mudam muito rápido"

Dançarina e advogada também falaram do voto que deram em Samira na formação do paredão

Na Telinha - 16 de fevereiro de 2026

Após escapar do paredão na Prova Bate e Volta – Jordana e Breno também tiveram a mesma sorte -, Alberto Cowboy trocou uma ideia com a advogada e Marciele no BBB 26 e fez um alerta às sisters durante a madrugada.

“A forma que está sendo, acho que nunca aconteceu desse jeito.

Uma casa tão dividida e tanta hostilidade para todo lado”, afirmou a brasiliense.

“Muita gente entrou com muitas pedras nas mãos”, respondeu o veterano.

