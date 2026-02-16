BBB 26: Marcelo chora, dá razão a Ana Paula e lamenta não ter votado em Maxiane

Médico abriu o coração em conversa com Babu, Leandro e Breno

Escalado para seu primeiro paredão no BBB 26, no qual enfrenta Samira e Solange Couto, Marcelo demonstrou sua insatisfação com Maxiane e admitiu que deveria ter ouvido Ana Paula Renault e votado na ex-aliada.

“Ana Paula tinha razão e você [Babu] também.

Era para ter colocado a Maxi.

Essa semana ela foi cruel com a gente [ele e Breno].

Se eu estou no paredão, é por causa disso”, lamentou o médico em conversa com o ator e Leandro Boneco.

