BBB 26: Marcelo chora, dá razão a Ana Paula e lamenta não ter votado em Maxiane
Médico abriu o coração em conversa com Babu, Leandro e Breno
Escalado para seu primeiro paredão no BBB 26, no qual enfrenta Samira e Solange Couto, Marcelo demonstrou sua insatisfação com Maxiane e admitiu que deveria ter ouvido Ana Paula Renault e votado na ex-aliada.
“Ana Paula tinha razão e você [Babu] também.
Era para ter colocado a Maxi.
Essa semana ela foi cruel com a gente [ele e Breno].
Se eu estou no paredão, é por causa disso”, lamentou o médico em conversa com o ator e Leandro Boneco.