BBB 26: Marcelo fala da relação com Breno e lamenta afastamento de Ana Paula
Médico, que está em seu primeiro paredão, foi aconselhado por Babu Santana
No paredão com Samira e Solange Couto, Marcelo falou de sua relação com Breno no BBB 26 em conversa com Babu Santana.
O ator elogiou o vínculo que os dois brothers criaram ao longo do confinamento.
O novato também expôs o medo de ser eliminado.
“Acho vocês super maduros, ‘vamos beber um pouco e dar um beijinho’ isso é beleza, mas ficar de amorzinho…
ai vira duas plantinhas apaixonadas”, brincou o veterano.
“E só fico assim quando estou realmente apaixonado e demora…
a gente é só amigo e acontece.
E assim, foi uma coisa muito boa que aconteceu aqui dentro”, revelou o médico.