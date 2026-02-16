BBB 26: Marcelo fala da relação com Breno e lamenta afastamento de Ana Paula

Médico, que está em seu primeiro paredão, foi aconselhado por Babu Santana

Na Telinha -
BBB 26: Marcelo fala da relação com Breno e lamenta afastamento de Ana Paula

No paredão com Samira e Solange Couto, Marcelo falou de sua relação com Breno no BBB 26 em conversa com Babu Santana.

O ator elogiou o vínculo que os dois brothers criaram ao longo do confinamento.

O novato também expôs o medo de ser eliminado.

Leia também

“Acho vocês super maduros, ‘vamos beber um pouco e dar um beijinho’ isso é beleza, mas ficar de amorzinho…

ai vira duas plantinhas apaixonadas”, brincou o veterano.

“E só fico assim quando estou realmente apaixonado e demora…

a gente é só amigo e acontece.

E assim, foi uma coisa muito boa que aconteceu aqui dentro”, revelou o médico.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.